Обама розкритикував Трампа за вихід США із ядерної угоди з Іраном

За словами Обами, США ризикують залишитися переможеними у виборі між ядерною зброєю в руках Ірану і війною на Близькому Сході.

Колишній президент США Барак Обама назвав помилкою рішення свого наступника Дональда Трампа про вихід із ядерної угоди з Іраном.

Про це йдеться в заяві Обами на сторінці в Facebook.

"Я вважаю, що рішення поставити ядерну угоду під загрозу без будь-яких порушень угоди з боку Ірану - це серйозна помилка. США в кінцевому підсумку ризикують залишитися переможеними у виборі між ядерною зброєю в руках Ірану і війною на Близькому Сході", - написав Обама.

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Екс-президент США зазначив, що іранська угода значно відкотила ядерну програму Тегерана і була прикладом для можливої майбутньої угоди з Північною Кореєю.

"Іранська ядерна угода - це зразок того, чого може досягти дипломатія. Її режим інспекцій та верифікації - це саме те, над чим США повинні працювати у випадку з КНДР. Саме тому сьогоднішня заява є помилковою", - заявив Обама.

Екс-президент США додав, що відмова від ядерної угоди з Іраном відвертає США від своїх найближчих союзників. Обама зазначив, що всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми працює, і цю думку "поділяють європейські союзники, незалежні експерти і чинний глава Міноборони США".

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди, і що Іран рішуче протистоятиме тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізувати програму з розробки балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, запроваджені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.