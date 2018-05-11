Держсекретар США назвав умови надання економічної допомоги КНДР

Помпео сказав, що потрібно «надійне підтвердження» відмови Північної Кореї від ядерної зброї.

Держсекретар США Майк Помпео в ході свого візиту до Північної Кореї в травні обговорив із лідером країни Кім Чен Ином можливі гарантії, що Вашингтон може надати азіатській країні в обмін на відмову від ядерної зброї.

Зокрема, США можуть надати країні економічну допомогу, заявив Майк Помпео. Він назвав «хорошими» переговори в Пхеньяні, передає РБК з посиланням на Associated Press.

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«Якщо Північна Корея зробить сміливі кроки у бік швидкої денуклеаризації, Сполучені Штати готові працювати з Північною Кореєю, щоб допомогти її народу досягти такого ж процвітання, якого досягли південнокорейські друзі», - сказав він.

При цьому Помпео сказав, що потрібно «надійне підтвердження» відмови Північної Кореї від ядерної зброї.

Чиновник також зазначив, що звільнення Пхеньяном трьох громадян США корейського походження (вони повернулися на батьківщину разом з Помпео) створило умови для успішної зустрічі» президента Дональда Трампа з Кім Чен Ином.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео 9 травня в столиці КНДР Пхеньяні заявив, що Сполучені Штати віддані роботі з Північною Кореєю для забезпечення миру на Корейському півострові. Помпео перебуває в Північній Кореї, щоб завершити підготовку зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Візит до Пхеньяна є другою поїздкою Помпео в Північну Корею в цьому році. Про його відліт до КНДР увечері 7 травня пресі не повідомляли.