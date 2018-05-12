У Лісабоні проходить фінал Євробачення-2018: пряма трансляція

У фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 співають представники 26 країн-учасників, першим виступає українець MELOVIN.

Сьогодні у столиці Португалії Лісабоні проходить фінал Євробачення-2018. УНІАН транслює подію онлайн. Дивіться нижче трансляцію Євробачення.

У фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 співають представники 26 країн-учасників. При цьому 20 фіналістів визначилися після двох півфіналів, які відбулися 8 та 10 травня. Також за традицією 6 країн-учасниць потрапили у фінал автоматично – це "господиня" Португалія і країни засновники, так звана «велика п'ятірка» - Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина і Франція.

Фінал конкурсу відкриває український виконавець Melovin. В інтерв'ю журналісту ТСН артист зізнався, що його не засмутило і не злякало те, що йому доведеться виступити першим у фіналі.

В кінці конкурсу оголосить результати голосування від України солістка групи ONUKA Ната Жижченко.

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Порядок виступу у фіналі Євробачення

01. Україна: MELOVIN – «Under The Ladder»

02. Іспанія: Alfred and Amaia — «Tu Canción»

03. Словенія: Lea Sirk – «Hvala, ne»

04. Литва: Ieva Zasimauskaitė – «When we're Old»

05. Австрія: Cesár Sampson – «Nobody But You»

06. Естонія: Elina Nechayeva – «La Forza»

07. Норвегія: Alexander Rybak – «that's How You Write A Song»

08. Португалія: Cláudia Pascoal — «O Jardim»

09. Великобританія: SuRie — «Storm»

10. Сербія: Sanja Ilić & Balkanika – «Nova Deca»

11. Німеччина: Michael Schulte — «You Let Me Walk Alone»

12. Албанія: Eugent Bushpepa – «Mall»

13. Франція: Madame Monsieur — «Mercy»

14. Чехія: Mikolas Josef – «Lie To Me»

15. Данія: Rasmussen – «Higher Ground»

16. Австралія: Jessica Mauboy – «We Got Love»

17. Фінляндія: Saara Aalto – «Monsters»

18. Болгарія: EQUINOX – «Bones»

19. Молдова: DoReDos – «My Lucky Day»

20. Швеція: Benjamin Ingrosso – «Dance You Off»

21. Угорщина: AWS – «Viszlát Nyár»

22. Ізраїль: Netta – «Тоу»

23. Нідерланди: Waylon – "Outlaw In 'Em"

24. Ірландія: Ryan O Shaughnessy – «Together»

25. Кіпр: Eleni Foureira – «Fuego»

26. Італія: Meta & Moro — «Non mi avete fatto niente»