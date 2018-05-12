У Лісабоні проходить фінал Євробачення-2018: пряма трансляція
Сьогодні у столиці Португалії Лісабоні проходить фінал Євробачення-2018. УНІАН транслює подію онлайн. Дивіться нижче трансляцію Євробачення.
У фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 співають представники 26 країн-учасників. При цьому 20 фіналістів визначилися після двох півфіналів, які відбулися 8 та 10 травня. Також за традицією 6 країн-учасниць потрапили у фінал автоматично – це "господиня" Португалія і країни засновники, так звана «велика п'ятірка» - Італія, Великобританія, Іспанія, Німеччина і Франція.
Фінал конкурсу відкриває український виконавець Melovin. В інтерв'ю журналісту ТСН артист зізнався, що його не засмутило і не злякало те, що йому доведеться виступити першим у фіналі.
В кінці конкурсу оголосить результати голосування від України солістка групи ONUKA Ната Жижченко.
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Порядок виступу у фіналі Євробачення
01. Україна: MELOVIN – «Under The Ladder»
02. Іспанія: Alfred and Amaia — «Tu Canción»
03. Словенія: Lea Sirk – «Hvala, ne»
04. Литва: Ieva Zasimauskaitė – «When we're Old»
05. Австрія: Cesár Sampson – «Nobody But You»
06. Естонія: Elina Nechayeva – «La Forza»
07. Норвегія: Alexander Rybak – «that's How You Write A Song»
08. Португалія: Cláudia Pascoal — «O Jardim»
09. Великобританія: SuRie — «Storm»
10. Сербія: Sanja Ilić & Balkanika – «Nova Deca»
11. Німеччина: Michael Schulte — «You Let Me Walk Alone»
12. Албанія: Eugent Bushpepa – «Mall»
13. Франція: Madame Monsieur — «Mercy»
14. Чехія: Mikolas Josef – «Lie To Me»
15. Данія: Rasmussen – «Higher Ground»
16. Австралія: Jessica Mauboy – «We Got Love»
17. Фінляндія: Saara Aalto – «Monsters»
18. Болгарія: EQUINOX – «Bones»
19. Молдова: DoReDos – «My Lucky Day»
20. Швеція: Benjamin Ingrosso – «Dance You Off»
21. Угорщина: AWS – «Viszlát Nyár»
22. Ізраїль: Netta – «Тоу»
23. Нідерланди: Waylon – "Outlaw In 'Em"
24. Ірландія: Ryan O Shaughnessy – «Together»
25. Кіпр: Eleni Foureira – «Fuego»
26. Італія: Meta & Moro — «Non mi avete fatto niente»