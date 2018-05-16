Суд у США відмовився закривати справу проти Манафорта

Обвинувачення проти Пола Манафорта включають змову з метою відмивання грошей, змову з метою обману уряду США та відмову від реєстрації як лобіста іноземного уряду.

У США суддя Еймі Берман Джексон 15 травня відмовився закрити справу, порушену спецпрокурором Робертом Мюллером проти колишнього очільника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Як передає Радіо Свобода, адвокати Манафорта як підставу для закриття справи вказували на те, що вона нібито не пов’язана з розслідуванням втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Суддя столичного округу Колумбія погодився з Мюллером, заявивши, що справа проти Манафорта не є неприйнятною, попри те, що не пов’язана з виборами безпосередньо.

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Манафорт звинувачений у зв’язку з його лобістською роботою для проросійського колишнього президента України Віктора Януковича в період перед початком його роботи керівником кампанії Трампа в середині 2016 року. Обвинувачення проти Манафорта включають змову з метою відмивання грошей, змову з метою обману уряду США та відмову від реєстрації як лобіста іноземного уряду.

Сторона Манафорта заявляла, що справа має бути закрита на тій підставі, що Манафорт мав бізнес в Україні щонайменше за два роки до виборів 2016 року. Суддя Джексон вказав, що для розслідувачів «логічно і доречно» з’ясувати відносини Манафорта з колишнім президентом України Віктором Януковичем.