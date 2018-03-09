У Манафорта кинули російський прапор перед будівлею суду у США

Протестувальник, який жбурнув у Манафорта російський прапор, також мав плакат зі словами "зрадник" і "криваві гроші".

Протестувальник кинув російський прапор у колишнього голову виборчої кампанії Дональда Трампа, багаторічного радника "Партії Регіонів" та екс-президента України Віктора Януковича, Пола Манафорта.

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Подія сталась, коли Манафорт та його юристи залишали будівлю суду у передмісті Вашингтона Арлінґтоні. Протестувальник, який жбурнув у Манафорта російський прапор, також мав плакат зі словами "зрадник" та "криваві гроші", передає Голос Америки.

Манафорт назвав себе невинним за звинуваченнями у банківських махінаціях, які проти нього висунуто спеціальним прокурором Мюллером, який очолює розслідування обставини втручання Росії у виборчу кампанію у США 2016 року. Суддя ухвалив рішення тримати Манафорта під домашнім арештом. Судовий процес призначено на 10 липня.

Повідомляється, що Манафорт за рішенням суду має носити прилади стеження. Це обумовлено тим, що справи проти нього розглядаються у двох судах.

Манафорт також є обвинувачуваним в іншій справі, яка розглядається судом у столиці США, Вашингтоні. Судове засідання у тій справі призначено на вересень. Манафорт відкидає свою вину за звинуваченнями.

У штабі президента США Дональда Трампа неодноразово звертали уваги, що висунуті проти Манафорта звинувачення стосуються періоду його роботи в Україні і жодним чином не пов'язані із його роботою у виборчому штабі Трампа.