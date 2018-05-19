В результаті авіакатастрофи на Кубі загинуло понад 100 осіб

В авіакатастрофі вижили три жінки, вона знаходяться в лікарні у важкому стані.

Понад 100 людей загинули в п'ятницю в результаті аварії пасажирського Boeing 737 при зльоті з міжнародного аеропорту Хосе Марті в столиці Куби Гавані.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на державні кубинські ЗМІ.

За словами державної газети «Гранма», три жінки-пасажири вижили в авіакатастрофі, проте знаходяться в критичному стані.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737.

Літак Boeing 737, що виконував внутрішній рейс авіакомпанії Cubana de Aviacion з Гавани в Ольгин (місто на сході острова). Літак був орендований у невеликої мексиканської авіакомпанії Damojh. Рейс виконувався іноземним екіпажем.