Навколо переможниці Євробачення-2018 розгорівся антисемітський скандал (відео)
Голландський державний телеканал BNNVARA випустив в ефір антисемітську передачу, в якій висміяв переможницю "Євробачення-2018", ізраїльтянку Нетту Барзілай.
Про це повідомляє Тіmеѕ of Israel. У програмі комік Санні Уоллес Де Фріз пародіює співачку, використовуючи всі існуючі кліше про Ізраїль.
ВІДЕО: YouTube oliver's Wereld
"У нас тут намічається вечірка, ви прийдете? У мечеті Аль-Акса, яка все одно пустує. Дивіться, як тут красиво! Я кидаю бомби, Ізраїль знову переможець, веселощі тривають вже 70 років. В жодному разі, жоден палестинець не прийде. Я полюю на палестинців через фіранки..." - співає пародистка.
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Раніше повідомлялося, що в Держдумі переможницю Євробачення Нетту Барзілай назвали "тим, що квакає" і запропонували відправити від Росії "рептилоїда".