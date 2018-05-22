Навколо переможниці Євробачення-2018 розгорівся антисемітський скандал (відео)

У пародії голландський телеканал розкритикував Ізраїль за поводження палестинцями, а також додав антисемітські кліше про євреїв і гроші.

Голландський державний телеканал BNNVARA випустив в ефір антисемітську передачу, в якій висміяв переможницю "Євробачення-2018", ізраїльтянку Нетту Барзілай.

Про це повідомляє Тіmеѕ of Israel. У програмі комік Санні Уоллес Де Фріз пародіює співачку, використовуючи всі існуючі кліше про Ізраїль.

ВІДЕО: YouTube oliver's Wereld

"У нас тут намічається вечірка, ви прийдете? У мечеті Аль-Акса, яка все одно пустує. Дивіться, як тут красиво! Я кидаю бомби, Ізраїль знову переможець, веселощі тривають вже 70 років. В жодному разі, жоден палестинець не прийде. Я полюю на палестинців через фіранки..." - співає пародистка.

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Раніше повідомлялося, що в Держдумі переможницю Євробачення Нетту Барзілай назвали "тим, що квакає" і запропонували відправити від Росії "рептилоїда".