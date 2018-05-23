Трамп заговорив про можливість перенесення зустрічі з Кім Чен Ином

01:03, 23 травня 2018
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що його історична зустріч з главою КНДР Кім Чен Ином може не відбутися в раніше оголошену дату – 12 червня.

Про це повідомляє Associated Press.

Раніше сам Трамп заявив, що зустрінеться з Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.

Тепер же глава Білого дому не виключив, що саміт буде перенесений. Причину, а також терміни, на які зустріч буде відкладена, Трамп не повідомив.

У той же час, низка американських ЗМІ раніше повідомила, що у США і КНДР виникли серйозні суперечності з приводу умов, на яких Північна Корея відмовиться від ядерної зброї. Як пише журнал Time, саме це може поставити хрест на вже оголошеній зустрічі Трампа та Ина.

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Нагадаємо, що підготовкою історичної  зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина займається держсекретар США Майк Помпео. Він уже провів зустріч з північнокорейським лідером. Метою Трампа є досягнення ядерної угоди, за якою КНДР повинна відмовитися від ядерної зброї на постійній основі та у спосіб, яким це можна буде перевірити.

Очікується, що на зустрічі Трампа та Кім Чен Ина буде оголошено про припинення ядерної програми КНДР. 

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Теги: #зустріч#Кім Чен Ин#Дональд Трамп