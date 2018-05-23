Лікарі розкрили секрет «неможливих рухів» Майкла Джексона

Дослідники з'ясували, що «антигравітаційний нахил» Майкла Джексона неможливо повторити без спеціальних пристосувань.

Індійські нейрохірурги вивчили знаменитий «антигравітаційний нахил» Майкла Джексона і прийшли до висновку, що для його виконання недостатньо використовувати спеціально сконструйоване взуття — потрібно ще й володіти вражаючою розтяжкою ахіллового сухожилля.

За словами лікарів, спроби повторити такий рух регулярно стають причиною травм у танцюристів. Дослідження опубліковане в журналі Journal of Neurosurgery: Spine.

Щоб виконати цей прийом, співак нахилявся під 45° із повністю випрямленим тілом. Дослідники відзначають, що більшість людей можуть нахилитися таким чином тільки на 20° і навіть найсильнішим з професійних танцюристів доступний кут лише у 25-30°. У нормі людина задіює в нахилі лише верхню частину тіла, при цьому працює м'яз, випрямляючий хребет (Musculus erector spinae). «Антигравітаційний» рух переносить основне навантаження на ікри і ахіллові сухожилля. За словами лікарів, ці ділянки не пристосовані для такої напруги, тому спроби повторити знаменитий нахил часто закінчуються травмою.

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Автори роботи зазначають: навіть такий унікальний танцюрист, як Майкл Джексон, не міг виконати цей рух без спеціальних пристосувань. На зйомках кліпу на пісню Smooth Criminal, де Джексон вперше виконав «антигравітаційний нахил», використовували особливу систему ременів і дроту, яка утримувала тіло співака у потрібному положенні. Потім виконавець вирішив повторювати цей рух і на концертах: для цього костюмери створили особливі черевики. В їх підборах були вирізані виїмки, які дозволяли «зачепитися» за спеціальні цвяхи, вбиті в сцену. Джексон і його костюмери запатентували таке взуття в 1992 році.

Нейрохірурги відзначають: рухи Майкла Джексона надихнули творців багатьох сучасних стилів танцю. Вивчення його трюків допоможе лікарям ефективніше працювати зі складними травмами спини і розтягненнями сухожиль, з якими часто стикаються танцюристи.