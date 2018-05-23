Слідом за Голлівудом: компанія McDonald's потрапила у секс-скандал

Десять жінок з різних штатів подали скарги на сексуальні домагання в McDonald's за останні кілька днів.

Десять жінок, які працюють в ресторанах McDonald's в Детройті, Чикаго, Лос-Анджелесі та шести інших містах, за останні кілька днів подали скарги на сексуальні домагання у федеральний уряд проти компанії та її франшиз. За словами постраждалих, їх скарги керівництву ігнорувалися або ж покарання було застосовано по відношенню до них же.

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Як повідомляє Reuters, заявники, у тому числі 15-річний хлопець із Сент-Луїса, розповіли в ході телефонної конференції з журналістами, що їх ігнорували, над ними знущалися або звільняли "за невідповідну поведінку". Звинувачення включали твердження про те, що працівники або керівники ресторанів швидкого харчування пропонували дії сексуального характеру і мацали жінок.

"Я відчувала, що у мене немає вибору, окрім як терпіти це", - сказала одна з потерпілих Кімберлі Лоусон зі штату Міссурі.

Як повідомляє видання, однією з головних проблем ресторанної індустрії, в якій працює половина американських жінок в якийсь момент їх життя, є сексуальні домагання. Справа в тому, що її низькооплачувана і в основному жіноча робоча сила вразлива для жорстокого поводження з боку клієнтів і колег.

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Прес-секретар McDonald's Террі Хікі сказав, що McDonald's має політику, яка забороняє сексуальні домагання в компанії і в ресторанах, якими вона володіє і управляє, в той час як франшизи несуть відповідальність за встановлення політики зайнятості для своїх ресторанів.

Адвокати відзначають, що жінкам може бути важко притягнути McDonald's до відповідальності за дії своїх франшиз.

В попередніх випадках скарг на сексуальні домагання в McDonald's федеральні судді в Каліфорнії заявили, що компанія не здійснює достатнього контролю над працівниками франшизи, щоб вважатися спільним роботодавцем і нести відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, у минулому жовтні в центрі секс-скандалу опинився американський кінопродюсер Харві Вайнштейн. Всього Вайнштейна звинувачують в домаганнях близько 70 жінок, деякі з них, за їх твердженнями, були згвалтовані.

Цей скандал став поштовхом того, що відомі і невідомі жінки стали публічно скаржитися на домагання акторів і режисерів.