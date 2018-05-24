Іран висунув власні вимоги задля збереження ядерної угоди

Європейські країни повинні й надалі купувати іранську нафту, а європейські банки - забезпечувати торгівлю з Тегераном, заявив духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у середу, 23 травня, висунув низку вимог для того, щоб Тегеран продовжував дотримуватись ядерної угоди після виходу з неї Сполучених Штатів Америки.

Зокрема, Тегеран наполягає, щоб європейські країни-учасниці угоди - Німеччина, Франція і Великобританія - продовжили купувати іранську нафту, а європейські банки - забезпечувати торгівлю з Тегераном, пише DW.

Також Хаменеї вимагає, щоб ці три європейські країни не проводили жодних інших переговорів стосовно іранської програми балістичних ракет та міжнародної активності країни у регіоні Близького Сходу, інформує агенція Reuters. Він при цьому зауважив, що Іран не хоче починати боротьбу з Європою, але досвід показує, що Париж, Берлін та Лондон у "найбільш чутливих питаннях" слідують за Вашингтоном.

Читайте такожНайжорсткіші санкції в історії: США погрожують Ірану "безпрецедентним тиском"

Алі Хаменеї звинуватив США у невиконанні своїх зобов'язань щодо участі в ядерній угоді. "Ісламська республіка не може мати справу з урядом, який легко порушує міжнародний договір, відкликає свій підпис і в театральному шоу вихваляється цим на телебаченні", - йдеться в заяві Алі Хаменеї, розміщеній на його сайті.

Він відзначив, що Іран виконував умови ядерної угоди. "Іран був прихильний справі. Їм немає виправдання. Міжнародне агентство з атомної енергії неодноразово підтверджувало зобов'язання Ірану. Але ви бачите, що їм легко скасувати цю міжнародну угоду", - додав Хаменеї.

Він розкритикував президента США Дональда Трампа. "Нинішнього президента США спіткатиме та ж доля, що й його попередників - він зникне з історії", - відзначив Хаменеї.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. Вона передбачає скасування санкцій проти Тегерана, дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку країни не розробляти ядерну зброю.