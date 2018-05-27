В аеропорту Лондона через удар блискавки скасували частину рейсів

В аеропорту Станстед, який є великим вузлом для лоукост-перевізників, "застрягли" сотні пасажирів.

Сьогодні, 27 травня, виліт рейсів з лондонського аеропорту Станстед відклали через удар блискавки, який пошкодив систему заправки літаків.

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Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-службу аеропорту.

"Проблему через деякий час розв'язали і польоти відновили, проте аеропорт попередив про ймовірні затримки, оскільки нормалізація роботи триватиме ще деякий час", - йдеться в повідомленні.

В аеропорту Станстед, який є великим вузлом для лоукост-перевізників, які "застрягли" сотні пасажирів.

В кінці березня в аеропорту "Лондон-Станстед" скасували сотні рейсів через пожежу в автобусі.