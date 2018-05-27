В аеропорту Лондона через удар блискавки скасували частину рейсів
Сьогодні, 27 травня, виліт рейсів з лондонського аеропорту Станстед відклали через удар блискавки, який пошкодив систему заправки літаків.
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Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-службу аеропорту.
"Проблему через деякий час розв'язали і польоти відновили, проте аеропорт попередив про ймовірні затримки, оскільки нормалізація роботи триватиме ще деякий час", - йдеться в повідомленні.
В аеропорту Станстед, який є великим вузлом для лоукост-перевізників, які "застрягли" сотні пасажирів.
В кінці березня в аеропорту "Лондон-Станстед" скасували сотні рейсів через пожежу в автобусі.
@STN_Airport@Ryanair#understaffed on a busy day, causing huge #delays at checkin & security. Passengers rushed to board their flights to find that a lightning strike had taken out the fuel system & all flights are delayed. No warnings on dep. boards & you knew it. #Stanstedpic.twitter.com/FcJo7z8p6c— Andy Murphy (@andymurphy73) May 27, 2018