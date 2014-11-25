У Франції заявили, що умови передачі Росії "Містралів" не виконано

Про це він написав у своєму мікроблозі на Twitter, повідомляє РІА Новости.

"З приводу продажу "Містраля" Росії: умови передачі не виконуються", - зазначив Фабіус.

Перший десантний вертольотоносець типу "Містраль", корабель "Владивосток", згідно спрямованого російській стороні запрошення, повинен був бути переданий Францією військово-морському флоту РФ ще 14 листопада, проте передача поки що не відбулася, і ясності, коли це може статися, досі немає.

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Росія у випадку невиконання зобов'язань французькою стороною з постачання "Містраля" до кінця листопада має намір пред'явити фінансові претензії, сума яких буде оприлюднена: за зрив терміну поставок передбачені великі штрафи, які відраховуються у щоденному режимі.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента Франції 3 вересня оголосила, що вирішила відмовитися від поставок "Містралів" у Росію через "нестачу необхідних умов" для цього у зв'язку з останніми діями в Україні.

На саміті НАТО у Ньюпорті 4 вересня президент Франції Франсуа Олланд заявив, що постачання десантних кораблів "Містраль" Росії буде залежати від розвитку ситуації в Україні. "Контракт на продаж "Містралів" Росії не розірваний, не призупинений. Постачання кораблів буде залежати від подальшого розвитку ситуації на сході України", - сказав він. За даними Reuters, Олланд озвучив дві умови для того, щоб Франція поставила "Містралі" Росії: припинення бойових дій і політичне вирішення конфлікту в Україні. "Сьогодні ці умови не виконані", - сказав він. Олланд зазначив, що Франція не буде призупиняти виконання цього контракту, але також не буде постачати кораблі, якщо ситуація в Україні буде ускладнюватися.

Контракт на постачання двох вертольотоносців "Містраль" був укладений між французькою компанією DCNS і "Рособоронекспортом" у 2011 році. Вартість договору - 1,2 млрд євро. Перший корабель - "Владивосток" - повинен надійти на озброєння російського флоту у 2014 році, другий - "Севастополь" - у 2015 році.