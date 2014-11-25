У Гонконзі почались сутички під час демонтажу барикад (фоторепортаж)

Як повідомляє Reuters, частина активістів відмовилась залишати свої позиції, аргументуючи це наміром продовжити боротьбу за демократичні реформи.

Читайте такожПонад 80% жителів Гонконгу виступають за припинення вуличних протестів - ЗМІПід час найбільш активної фази протестів на вулицях Гонконгу, за підрахунками, було близько 100 тисяч осіб. Проте, згодом кількість мітингарів зменшилась до кількасот.

"Хоча влада й вирішила розчистити це місце, наше бажання боротися за чесні вибори є незмінним", - заявив учасник протестів Кен Чу.

Як повідомлялося, судові пристави зобов'язали гонконгських демонстрантів розібрати наметове містечко в центральній частині міста.

Довідка. Активісти незадоволені рішенням влади КНР проводити відбір кандидатів на виборах адміністрації Гонконгу, які пройдуть у 2017 році, і вимагають прямих переговорів з Пекіном.