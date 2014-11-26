Обама назвав проблему Фергюсона "всеамериканською" і пообіцяв покарати учасників погромів
Президент США Барак Обама запевнив, що учасники погромів в Фергюсоні будуть покарані за законом.
Як повідомляє РІА "Новости", він заявив про те, що вже наступного тижня в кожному штаті проведуть консультації представників громадянського суспільства з працівниками правоохоронних органів з метою недопущення подібних подій.
"У мене немає симпатії до тих, хто вважає подію у Фергюсоні виправданням для погромів", - сказав президент США в ході виступу в Чикаго.
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Він також зазначив, що коріння емоцій, що охопили населення Фергюсона, полягають в тому, що далеко не завжди закон застосовується до людей на рівній основі.
"Проблема є не тільки у Фергюсоні, це всеамериканська проблема", - додав президент .
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Напередодні у Фергюсоні було підпалено десятки будинків, 29 осіб було затримано, один поліцейський отримав кульове поранення.