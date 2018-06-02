США шукають спосіб оплатити проживання Кім Чен Ина в готелі на час саміту з Трампом

Джерела повідомляють, що США відкриті до оплати рахунків на саміті, але вони зазначили, що Пхеньян також може розглядати платіж як образу.

Американські чиновники, які працюють над плануванням саміту президента Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Сингапурі стикнулися з проблемою – хто заплатить за готель Кіма.

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Про це пише видання The Hill, передає Голос Америки. До цього видання The Washington Post повідомило, що держава, в якої туго з грошима, вимагає, щоб іноземна держава покрила вартість її проживання.

Президентський люкс в готелі Fullerton, п'ятизірковому курорті на відокремленому острові, може коштувати більше $6 000 за ніч. Північнокорейській делегації також може знадобитися подорож літаком, що надається іншою країною, повідомляє газета.

Два джерела повідомили виданню, що США відкриті до оплати рахунків на саміті, але вони зазначили, що Пхеньян також може розглядати платіж як образу.

Американські посадові особи розглядають можливість того, щоб попросити Сингапур, країну, яка прийматиме саміт, покрити витрати, повідомляє The Washington Post.

Трамп оголосив у п'ятницю, що зустріч запланована на 12 червня, покінчивши з невизначеністю після того, як минулого тижня зустріч була скасована.

Трамп оголосив саміт після зустрічі, що тривала більше години в Овальному кабінеті з «правою рукою» північнокорейського лідера Кім Йонг Чолом, який доставив особистий лист від Кім Чен Ина.

«Ми будемо 12 червня – ми будемо в Сингапурі. Це буде початком, – сказав Трамп журналістам, додавши: – Я думаю, що остаточно ми досягнемо дуже позитивного результату».