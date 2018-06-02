Трампу "не сподобалася" зустріч Лаврова і Кім Чен Ина

За його словами, він готовий змінити свою думку, якщо наслідки цієї зустрічі будуть позитивними.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не сподобалася" зустріч північнокорейського лідера Кім Чен Ина з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє Fox News.

"Мені не сподобалася російська зустріч з Кім Чен Ином. Яка мета у цій зустрічі? Але це може бути і позитивною зустріччю", — сказав Трамп.

За його словами, він готовий змінити свою думку, якщо наслідки цієї зустрічі будуть позитивними.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин запропонував Лаврову провести в поточному році зустріч на високому рівні між російськими і корейськими владою.

31 травня глава російського Мзс відвідав Північну Корею для переговорів з Кім Чен Ином.