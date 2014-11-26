В Японії почалося виверження великого вулкана (фото)

14:39, 26 листопада 2014
Світ
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Вранці 26 листопада на японському острові Косю почалося виверження великого вулкана країни Асо.

@CultureVolcan

Місцевих жителів і туристів евакуювали з небезпечної зони, повідомляє Дзеркало тижня.

Вулкан викинув стовп попелу заввишки один кілометр. Вулканічний попіл почав осідати в радіусі 30 км. На острові оголошено другий рівень тривоги, з прилеглих територій влада евакуювала людей.

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Проте у соцмережах встигли з'явитися вражаючі фотографії виверження.

Нагадаємо, у вересні в Японії прокинувся вулкан Онтаке.

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