В Японії почалося виверження великого вулкана (фото)
14:39, 26 листопада 2014Світ
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Вранці 26 листопада на японському острові Косю почалося виверження великого вулкана країни Асо.
Вулкан викинув стовп попелу заввишки один кілометр / @CultureVolcan
Місцевих жителів і туристів евакуювали з небезпечної зони, повідомляє Дзеркало тижня.
Вулкан викинув стовп попелу заввишки один кілометр. Вулканічний попіл почав осідати в радіусі 30 км. На острові оголошено другий рівень тривоги, з прилеглих територій влада евакуювала людей.
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Проте у соцмережах встигли з'явитися вражаючі фотографії виверження.
Нагадаємо, у вересні в Японії прокинувся вулкан Онтаке.
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