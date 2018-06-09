Трамп заявив, що вирушає на зустріч з лідером КНДР «з місією миру»

Президент США повідомив про позитивні очікування від зустрічі з лідером Північної Кореї і додав, що вона є дуже важливою для КНДР і Південної Кореї, Японії та всього світу.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вирушає до Сінгапуру на зустріч з лідером Корейською Народно-Демократичною Республікою Кім Чен Ином «з місією миру».

Про це він заявив на прес-конференції в рамках участі на саміті лідерів "Великої сімки" в регіоні Шарлєвуа (Квебек), що транслювалася на сайті Білого дому.

"Через декілька хвилин я відбуваю до Сінгапуру. Я братиму участь у місії миру", - наголосив Трамп.

"Ми повинні добитися денуклеаризації (створення без’ядерної зони на Корейському півострові - УНІАН)", - наголосив Трамп.

Він додав, що необхідно добитися, аби Північна Корея стала "вражаючим місцем за дуже короткий період часу".

"Ми із задоволенням відзначаємо все, що відбувається, ми цінуємо співпрацю з Північною Кореєю. Вони дійсно дуже добре співпрацюють з нами", - заявив Трамп.

Читайте такожТрамп: Обама дозволив Росії забрати в України Крим

Президент США додав, що зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином є дуже важливою для КНДР і Південної Кореї, Японії та всього світу.

При цьому Трамп зауважив, що збирається на зустріч з лідером КНДР, який є "невідомою особистістю".

"Люди багато чого не знають про нього. Я думаю, що він має намір здивувати…", - сказав він.

За словами Трампа, він вирушає на зустріч з Кім Чен Ином у позитивному настрої й дуже добре підготовленим.

Президент США висловив упевненість, що переговори принесуть результати.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня президент США підтвердив, що 12 червня в Сінгапурі проведе зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Північнокорейський лідер раніше заявляв про прихильність ідеї денуклеаризації Корейського півострова, однак наполягає, що її необхідно здійснювати поступово, в обмін на поступки з боку США.

Вашингтон виступає за безумовну відмову Пхеньяна від ядерної зброї.

24 травня Північна Корея демонтувала ядерний полігон Пунгері.