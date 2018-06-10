"Більше можливості не буде": Трамп назвав зустріч із Ким Чен Ином шансом покращити життя в КНДР

14:31, 10 червня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявив президент Штатів Дональд Трамп, передає ТСН.ua з посиланням на Associated Press.

"Це невідома територія в істинному сенсі, але я дійсно відчуваю себе впевнено. Я відчуваю, що Кім Чен Ин хоче зробити щось чудове для своїх людей, і він має таку можливість, проте більше він не матиме цієї можливості", - сказав Трамп.

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За словами американського президента, зустріч у Сінгапурі - це "одноразовий вистріл", але він має бути успішним.

"Я думаю, що я досить швидко зрозумію, чи відбудуться позитивні зрушення. І якщо я зрозумію, що цього не відбудеться, я не буду витрачати свій час. Я не хочу витрачати час", - додав Трамп.

Нагадаємо, 12 червня у Сінгапурі має відбутися саміт між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом. Очільник Північної Кореї вже прибув до Сінгапуру. 

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Теги: #КНДР#Кім Чен Ин#Дональд Трамп#зустріч Трампа і Ина