"Більше можливості не буде": Трамп назвав зустріч із Ким Чен Ином шансом покращити життя в КНДР

Трамп очікує на гарний результат від зустрічі.

Зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США - єдиний шанс покращити життя народу Північної Кореї.

Про це заявив президент Штатів Дональд Трамп, передає ТСН.ua з посиланням на Associated Press.

"Це невідома територія в істинному сенсі, але я дійсно відчуваю себе впевнено. Я відчуваю, що Кім Чен Ин хоче зробити щось чудове для своїх людей, і він має таку можливість, проте більше він не матиме цієї можливості", - сказав Трамп.

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За словами американського президента, зустріч у Сінгапурі - це "одноразовий вистріл", але він має бути успішним.

"Я думаю, що я досить швидко зрозумію, чи відбудуться позитивні зрушення. І якщо я зрозумію, що цього не відбудеться, я не буду витрачати свій час. Я не хочу витрачати час", - додав Трамп.

Нагадаємо, 12 червня у Сінгапурі має відбутися саміт між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом. Очільник Північної Кореї вже прибув до Сінгапуру.