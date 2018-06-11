Знайшли заміну Чичеріній: на церемонії відкриття ЧС-2018 в Росії виступить Роббі Вільямс

Компанію йому складуть російська оперна діва Аїда Гаріфулліна і дворазовий чемпіон світу FIFA, бразилець Роналдо.

Всесвітньо відомий британський співак Роббі Вільямс виступить на церемонії відкриття чемпіонату світу-2018, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Компанію йому складуть російська оперна діва Аїда Гаріфулліна і дворазовий чемпіон світу FIFA, бразилець Роналдо - він буде уособлювати вершину футбольної майстерності, яку сподіваються підкорити всі гравці збірних–учасниць ЧС-2018.

Проведення церемонії максимально наближене до часу початку матчу відкриття. Саме шоу буде побудовано на музичних номерах.

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Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила російській співачці Юлії Чичеріній виступати перед вболівальниками чемпіонату світу з футболу в Ростові-на-Дону.

Згідно з листом, який сама Чичеріна опублікувала в Facebook, організація стурбована, що наявність пісень на військову тематику в репертуарі Чичеріної може залучити негативний увагу ЗМІ і нашкодити репутації ФІФА. Сама співачка назвала ФІФА «футболобандерівцями».