Чорний лімузин і величезна охорона: Кім Чен Ин прогулявся Сінгапуром в переддень історичного саміту (фото, відео)

Співробітники Reuters по всьому місту простежили його кортеж, в який увійшли автобусні вантажі співробітників служби безпеки і помічників, супроводжуваних десятками сінгапурських поліцейських на мотоциклах.

Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув в Сінгапур на історичний саміт з президентом США Дональдом Трампом.

Молодий північнокорейський лідер знаходиться під серйозною охороною в готелі в центрі міста і не з'являвся на публіці в понеділок до 9 вечора, коли один з його співробітників служби безпеки дзижчав біля холу готелю, вигукуючи «Все готово!».

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Кім з'явилася у своєму фірмовому мао-стилі, щоб вийти до свого чорного лімузина в супроводі своєї сестри Кім Йо Чон і помічників.

Співробітники Reuters по всьому місту простежили його кортеж, в який увійшли автобусні вантажі співробітників служби безпеки і помічників, супроводжуваних десятками сінгапурських поліцейських на мотоциклах.

Його першою зупинкою був парк з футуристичними, деревовидними інсталяціями, Сад біля затоки, який також може похвалитися найбільшою скляній теплицею і найвищим критим водоспадом у світі.

Потім Кім зупинився в готелі Marina Bay Sands, що нагадує гігантську дошку для серфінгу, розташовану на трьох високих колонах, щоб подивитися на яскраві вогні міста з саду на даху і величезного басейну.

На зворотному шляху до готелю Кім йшов уздовж набережної, де знаходиться неофіційний талісман Сінгапуру.