Трамп та Кім Чен Ин підписали спільний документ після перемовин у Сінгапурі (відео)

Президент США має намір запросити Кім Чен Ина до Білого дому.

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин підписали «всеохоплюючий документ» за результатами саміту між країнами у Сінгапурі.

Читайте також"Сфотографуйте нас стрункими": Трамп і Кім Чен Ин на спільному обіді поласували креветками і яловичими реберцями

Як повідомляє "Радіо Свобода", лідери не повідомили подробиць документа. Трамп заявив, що про його зміст розповідадимуть на прес-конференції, яка запланована на 10:30 за київським часом.

«У нас відбулася історична зустріч... Світ побачить велику зміну», – сказав Кім Чен Ин.

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про можливу денуклеаризацію Північної Кореї, сказав, що «цей процес почнеться дуже швидко».

Він також зазначив, що запросить Кім Чен Ина до Білого дому.

Нагадаємо, сьогодні у Сінгапурі відбувся історичний саміт між США та КНДР. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет, на якій були присутні лише перекладачі.