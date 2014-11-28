В Австралії вирує найпотужніший за 30 років ураган (фото, відео)

Ураган зривав дахи та розбивав вікна висотних будівель. У місті не працює громадський транспорт, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За півгодини випадала майже місячна норма опадів, через що машини на затоплених вулицях виявилися майже повністю зануреними у воду.

Розірвані лінії електропередачі залишили без електроенергії 90 тисяч будинків. У місті закриті школи і дитячі садки.

До прибирання наслідків стихії залучено армію. За оцінками влади, витрати на відновлення міста можуть перевищити сотню мільйонів доларів.