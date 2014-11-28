В Австралії вирує найпотужніший за 30 років ураган (фото, відео)
На австралійське місто Брісбен обрушився найсильніший за десятиліття ураган. У місті йшли проливні дощі і град, швидкість вітру досягала 140 кілометрів на годину.
Ураган зривав дахи та розбивав вікна висотних будівель. У місті не працює громадський транспорт, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
За півгодини випадала майже місячна норма опадів, через що машини на затоплених вулицях виявилися майже повністю зануреними у воду.
Insurers are tallying the damage from the #Brisbanestorm: http://t.co/MhyHWEEVzR#bnestormpic.twitter.com/APETqmOb2J
- The Courier-Mail (@couriermail) November 27, 2014
Розірвані лінії електропередачі залишили без електроенергії 90 тисяч будинків. У місті закриті школи і дитячі садки.
До прибирання наслідків стихії залучено армію. За оцінками влади, витрати на відновлення міста можуть перевищити сотню мільйонів доларів.
#GoldCoast boy were we lucky to miss that storm yesterday. Brisbane is carnage http://t.co/mOD9B6Q7f5#brisbanestormpic.twitter.com/qJl9d8Y5FM
- Tanya Westthorp (@Tanya_Westthorp) November 27, 2014
Huge storm rages through Brisbane flooding shopping centres and pushing sharks into the CBD. #brisbanestorm#bnestormpic.twitter.com/wLi51alRm0
- David Бертольд (@DavidBerthold) November 27, 2014