США звинуватили п'ятьох росіян в обході санкцій проти Сирії

Звинувачення пов'язані з поставками авіаційного палива в Сирію і переказом грошових коштів.

Міністерство юстиції США оголосило про звинувачення п'ятьом росіянам і трьом сирійцям у відмиванні кількох мільйонів доларів на користь російської компанії, яка знаходиться під американськими санкціями.

У заяві американського Мін'юсту йдеться, що звинувачення пов'язані, зокрема, з поставками авіаційного палива в Сирію і переказом грошових коштів в Сирію, повідомляє "Новое время".

Звинувачення пред'явлені співробітникам російської компанії Совфрахт Івану Окорокову, Іллі Логінову, Карену Степаняну, Олексію Конкову і Людмилі Шмельковій, а також трьом громадянам Сирії - представнику Совфрахта Ясеру Насеру і паливним інспекторам в сирійському порту Баніяс Фаріду Бітару і Габріелю Бітару.

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Якщо фігурантам винесуть обвинувальний вирок, їм будет загрожувати тюремне ув'язнення на термін до 25 років, штрафи, а також конфіскація майна.

Міністерство юстиції США не повідомило, де саме перебувають обвинувачені нині та коли постануть перед судом.

У вересні 2016 року Мінфін США ввів щодо Совфрахта обмеження за порушення режиму санкцій проти Криму. Компанії, зокрема, заборонили проводити доларові операції без особливого дозволу влади США. В травні 2017 року США заблокували два перекази на суму майже 3 мільйони доларів, пов'язаних з поставками до Сирії авіаційного палива.