"Чорна п'ятниця" у США та Британії: шалені знижки, величезні черги та бійки за товар (фото, відео)

П'ятниця у США почалася з величезних черг, завдовжки у сотні метрів та натовпу на вході у магазини, а у Великобританії поліції довелося навіть арештовувати занадто збуджених покупців. Саме такою видалася "чорна п'ятниця" - день величезних знижок у магазинах.

Як ідеться у сюжеті "Сніданку з 1+1", щороку американські торгові мережі вибухово обвальними знижками розпродають те, що не продали за сезон. Деякі магазини спонукають покупців до епатажу. Вони запрошують приходити до них голяка, або купувати зі знижкою стільки речей, скільки зможете вдягти на себе.

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Американці по всій країні зібралися опівночі біля магазинів та супермаркетів, щоб поборотися за найвигідніший товар на полицях.

В той же час, у Великобританії спостерігався не менший ажіотаж. Як повідомляє видання The Mirror, поліція у багатьох містах королівства була стягнута до магазинів, які влаштовували свято для покупців.

Так, у південному Уельсі поліція отримала дзвінок від співробітників Tesco після того, як вони стали "стурбовані" через той обсяг людей, які зібралися у магазинах.

Варто зазначити, що цього року британці найохочіше скуповували саме телевізори. Інколи бажаючі придбати техніку з шаленою знижкою влаштовували справжні бійки, щоб заволодіти жаданим товаром.

another view of tesco, port glasgow pic.twitter.com/gkfNTSLFwE — Ross McCafferty (@RossMcCaff) November 28, 2014

Port Glasgow Tesco #Inverclyde " it's only a bargain if you really need it." #blackfridaypic.twitter.com/9VWyrHHwqV — Christopher McEleny (@Cllr_McEleny) November 28, 2014

Не обійшлося і без арештів – наприклад, в одному лише Манчестері щонайменше дві людини були затримані правоохоронцями у розпал "Чорної пятниці", а в Селфорді арештували одного з навіжених покупців, який пригрозив "розбити обличчя" одному з співробітників магазину.