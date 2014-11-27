Обама відзначив День подяки разом з родиною за святковим столом у Білому домі - ЗМІ

Компанію за святковим столом в Білому домі їм склали кілька близьких друзів, повідомляє ТАСС.

Святкове меню ”першої сім`ї Америки”, про який повідомила президентська прес-служба, складалося зі звичайних страв американської кухні, але все ж відрізнялося деякими відмінностями. У якості ”основи програми” виступала смажена індичка, без якої День подяки в Сполучених Штатах немислимий. Цього року кухаря Білого дому приправили її чебрецем, а як гарнір до неї запропонували традиційні хлібці з кукурудзяної муки.

На стіл були подані також макарони з сиром, солодка картопля, картопляне пюре, запіканка з зелених бобів, шинка, запечена з медом, і булочки. Десерт складався з шести різних пирогів: бананово-вершкового, кокосово-вершкового, яблучного, гарбузового, горіхового і вишневого.

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Вітаючи співвітчизників з Днем подяки, Обама зізнався, що хоче в це свято трохи відпочити, смачно поїсти і подивитися по телевізору американський футбол. Він також додав, що День подяки - його улюблене свято, ”тому що воно виключно американське”.

Традиція відзначати його зародилася ще в 1621 році, коли перші поселенці з Плімутської колонії на території нинішнього штату Массачусетс після збору врожаю вирішили віддати хвалу Господу. Національним святом США він був оголошений в 1863 році за рішенням президента Авраама Лінкольна, а в 1941-му Конгрес прийняв резолюцію, відповідно до якої День подяки став відзначатися кожен четвертий четвер листопада.