Путін перепризначив Суркова на посаду свого помічника
16:49, 13 червня 2018Світ
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У теж час в указі Путіна не уточнюється, чи продовжить Сурков курирувати окуповані Росією частини Луганської та Донецької областей.
Владислав Сурков / REUTERS
Президент РФ Володимир Путін перепризначив Владислава Суркова на посаду свого помічника.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
«Призначити Суркова Владислава Юрійовича помічником Президента Російської Федерації. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання», - йдеться в документі.
Водночас у відповідному указі не уточнюється, чи продовжить Сурков курирувати окуповані Росією частини Луганської та Донецької областей.
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