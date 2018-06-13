Путін перепризначив Суркова на посаду свого помічника

У теж час в указі Путіна не уточнюється, чи продовжить Сурков курирувати окуповані Росією частини Луганської та Донецької областей.

Президент РФ Володимир Путін перепризначив Владислава Суркова на посаду свого помічника. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля. «Призначити Суркова Владислава Юрійовича помічником Президента Російської Федерації. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання», - йдеться в документі. Водночас у відповідному указі не уточнюється, чи продовжить Сурков курирувати окуповані Росією частини Луганської та Донецької областей.

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