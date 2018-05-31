ЗМІ дізналися, хто змінить Суркова на посаді кремлівського куратора "ДНР" і "ЛНР"

Суркова може замінити Михайло Бабич, якому Україна в 2016 році відмовила в призначенні російським послом.

Помічник президента Росії Владислав Сурков, який курирує політику Кремля на окупованих територіях сходу України, може піти зі свого поста. Найбільш імовірним кандидатом на його місце називають нинішнього повпреда в Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича.

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Про це повідомив КоммерсантЪ з посиланням на джерела в держструктурах. Як з'ясувалося, з початку року Сурков «практично відійшов від справ на цьому напрямку». За неофіційними даними, Володимир Путін може підписати укази по складу керівництва АП до кінця поточного тижня.

Бабич обіймав посаду першого заступника глави Федерального агентства з регулювання продовольчого ринку при Мінсільгоспі РФ, був віце-губернатором Московської та Івановської областей. У 2002-2003 роках був головою уряду Чечні. Після Бабич був депутатом Державної думи від «Єдиної Росії», а з 2011 року повпредом РФ у Приволзькому федеральному окрузі. У 2016 році Україна відмовила Бабичу у призначенні російським послом.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Москві розповіли, що Росія і США взяли паузу в переговорах про Україну.