Трампа вдруге висунули на Нобелівську премію миру: на цей раз – норвезькі депутати

На Нобелівську премію миру Трамп зможе претендувати лише у наступному році, адже реєстрація на номінацію у цьому році була закрита у січні поточного року.

Пара норвезьких законодавців висунула кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після того, як він підписав угоду з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у вівторок, щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Як передає видання The Hill, кандидатуру Трампа висунули Крістіан Тібрінг-Гедде і Пер-Віллі Амундсен – представники норвезької консервативної «Партії прогресу», яка виступає за обмежену імміграцію і скорочення чисельності штату в уряді.

Однак на Нобелівську премію миру Трамп зможе претендувати лише у наступному році, адже реєстрація на номінацію у цьому році була закрита у січні поточного року, зазначає видання.

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Раніше кандидатуру Трампа висували представники Республіканської партії США.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня у Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Його основна тема - ядерне роззброєння КНДР та зменшення напруги у відносинах між державами.

Саміт проходив у п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза.

За його підсумками підписано спільну заяву, відповідно до якої США зобов'язуються надати гарантії безпеки КНДР в обмін на повну денуклеаризацію Корейського півострова.

При цьому, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголосив, що зняття санкцій проти КНДР слід очікувати лише після того, як денуклеаризація Корейського півострова буде завершена. Також він запевнив, що Північна Корея має намір знищити основний полігон з випробування ракетних двигунів.