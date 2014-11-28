На вулицях Чорногорії з'явилися плакати, що порівнюють банан із російським чоботом (фото)

Росія виступила проти антиросійських білбордів, які раніше в листопаді з'явилися в Чорногорії, повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

Білборди, підписані якимись "Чорногорськими патріотами", мабуть, натякають на невдоволення частини жителів цієї колишньої югославської республіки спірними і "завислими" російськими інвестиційними проектами, і на їх надії на вступ країни в Євросоюз і НАТО, відзначає агентство.

На одному з таких плакатів розміщені слова письменника і політика Мілована Джиласа (Milovan Djilas): "Росіяни ніколи не були друзями чорногорців, ми завжди були для них розмінною монетою".

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Ще один плакат натякає на торішній коментар посла Росії в Сербії Олександра Чепуріна, який порівняв Чорногорію з мавпою в її прагненні вступити до НАТО "в надії отримати банан". "Краще банан в руці, ніж російський чобіт на шиї", - свідчить напис на білборді.

У МЗС Чорногорії підтвердили отримання ноти протесту від посольства Росії 19 листопада, незабаром після появи цих щитів. При цьому у відомстві не знають, хто стоїть за появою білбордів. Спочатку на них було розміщено логотип НАТО, але пізніше він зник. Також представники МЗС заявили, що написи на щитах є "абсолютно неприйнятними" і жодним чином не відображають державну політику.

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Сербія, від якої Чорногорія відокремилася в 2006 році, прагне підтримувати теплі стосунки з Росією. На відміну від Чорногорії, вона відмовилася приєднатися до європейських санкцій проти Москви через Україну, незважаючи на те, що також прагне членства в ЄС. 20 листопада ЄС зажадав від Сербії ввести санкції проти Росії, а МЗС РФ порадило Белграду добре подумати перед введенням обмежувальних заходів.