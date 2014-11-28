Папа Римський підтримав боротьбу з ІДІЛ

Про це він заявив під час візиту до Туреччини, повідомляє Дождь з посиланням на Associated Press.

«Потрібно протистояти шляхом єднання віруючих людей фанатизму і фундаменталізму та ірраціональним побоюванням, які стають причиною непорозуміння і дискримінації», - заявив понтифік.

Папа Римський висловився за необхідність встановлення діалогу між християнами і мусульманами. Також він підкреслив, що операція міжнародної коаліції, яка бореться з «Ісламським державою» в Сирії та Іраку, повністю виправдана.

Читайте такожРосія загрожує світу не менше за ісламістів - Держдеп СШАВранці 28 листопада Папа Римський прибув до Туреччини з триденним візитом. Очікується, що він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також з прем'єр-міністром країни Ахметом Давутоглу.

Радикальне угрупування «Ісламська держава» активізувалася в Іраку і Сирії кілька місяців тому. Бойовики розгорнули наступ на північні і північно-західні провінції Іраку, захопивши великі території, і оголосили про створення там «ісламського халіфату».

Зараз коаліція західних і арабських держав завдає авіаударів по позиціях бойовиків «Ісламського держави» в Сирії. США, Франція, Данія, Бельгія, Великобританія, Йорданія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Катар і Саудівська Аравія входять до неї або заявили про свій намір приєднатися.