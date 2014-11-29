ЄС увів санкції проти 13 керівників "ДНР" і "ЛНР" (список)

Як передає власний кореспондент УНІАН, у списку сепаратистів, до яких будуть застосовані санкції ЄС у вигляді заборони на в'їзд та замороження активів, - причетні до псевдовиборів 2 листопада на території нак званих Донецької та Луганської «народних республік» і громадські організації.

Зокрема до списку потрапили: так званий «голова Центральної виборчої комісії Луганська» Сергій Козяков, до обов'язків якого входила організація цих псевдовиборів; «депутат Економічного луганського союзу національної ради ЛНР» Олег Акімов, який «балотувався» на посаду «голови ЛНР»; «міністр охорони здоров'я ЛНР» Лариса Айрапетян, яка теж «балотувалась» на посаду «голови ЛНР»; член «парламенту ДНР», «кандидат» на посаду «голови ДНР», Юрій Сивоконенко; перший заступник «голови парламенту ДНР», «кандидат» на посаду «голови ДНР» Олександр Кофман; «перший заступник прем'єр-міністра ДНР» Равіль Халіков, який активно діяв на підтримку політики, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Також у списку: «перший заступник міністра фінансів ЛНР» Дмитро Семенов, «міністр оборони ЛНР» Олег Бугров, «міністр освіти, науки, культури та релігії ЛНР» Леся Лаптєва, «голова адміністрації урядових справ ДНР» Євген Михайлов, «міністр освіти ДНР» Ігор Костенок, «член народної ради ДНР» Євген Орлов, «заступник голови народної ради ЛНР» Владислав Дейнего.

Список юридичних осіб відкриває громадська організація «Донецька республіка» яка представляла кандидатів на так званих виборах у «ДНР». Керівником є Олександр Захарченко, а засновником - Андрій Пургін.

Читайте такожСБУ затримала "міністра юстиції ДНР"Також у списку є громадські організації «Мир Луганщині», «Вільний Донбас», «Народний союз», «Луганський економічний союз», які висували «кандидатів» на псевдовиборах 2 листопада.