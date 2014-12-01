У США пророкують Україні важкі роки

Про це в ефірі "Подробностей" заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Владі необхідно проводити реформи і робити це невідкладно, особливо в енергетиці.

Інакше влада України може опинитися без світової підтримки і без підтримки свого народу, крім того це буде другий упущений шанс, який обернеться ганьбою країни, зазначив дипломат.

"Також потрібна децентралізація влади і заходи щодо боротьби з корупцією", - сказав Пайфер, зазначивши, що всі реформи повинні бути запущені вже найближчим часом.

При цьому США готові давати гроші на реформи, але, навчені досвідом, будуть контролювати кожну копійку.

"Міжнародні фінансові інститути тепер будуть уважно моніторити виділення коштів для України, адже в минулому ці гроші використали не за призначенням. Тому тепер фінансування мають намір ретельно перевіряти", - заявив Пайфер.

Читайте такожШвеція надає Україні 25 млн євро на євроінтеграційні реформи

При цьому реформи, як вважає дипломат, якщо вони будуть ефективними, будуть дуже болючими для України.

"Дуже важливо проявити витримку і терпіння в цей період. Україну чекає кілька дуже важких років, але це треба пережити, щоб отримати нормальну зростаючу економіку", - попередив Пайфер.