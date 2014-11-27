Порошенко заявив, що причина бідності більшості українців - корумпованість чиновників

Президент України Петро Порошенко вважає головними викликом для країни корупцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

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«Якщо говорити про головний внутрішній виклик, на мою думку, ним залишається корупція», - сказав Порошенко.

"Я хотів би в цьому контексті назвати ще бідність, але ясно, що першопричиною низького рівня життя переважної більшості українців є тотальна корумпованість державного апарату, сфери державних послуг, некомпетентність і неефективність державного управління", - додав президент.