Невідомі підірвали бомбу в ресторані індійської кухні в Канаді

За даними медиків, стан трьох постраждалих оцінюється як критичний.

У ресторані міста Міссіссога в канадській провінції Онтаріо прогримів вибух. Постраждали щонайменше 15 чоловік, стан трьох з них оцінюється як критичний.

Як повідомляє Global News, вибух стався пізно ввечері у четвер в ресторані індійської кухні Bombay Bhel, розташованому поруч з торговим центром.

Як повідомила місцева поліція в Twitter, двоє підозрюваних розшукуються у зв'язку із вибухом. Проводиться спецоперація з їх затримання.

На опублікованому поліцією фото видно, як двоє невідомих у чорних толстовках з капюшонами входять в ресторан, в руках у одного з них видно невеликий предмет, який, скоріше всього, і був підірваний згодом.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США чоловік загинув від вибуху електронної сигарети.