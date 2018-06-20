Парламент Канади легалізував марихуану (відео)

Канадцям дозволять мати до 30 г канабісу, вирощувати вдома до чотирьох кущів цієї рослини або купувати продукт у спеціалізованих продавців.

Сенат Канади прийняв законопроект про легалізацію марихуани. Документ підтримали 52 сенатори, проти проголосували 29, двоє утрималися.

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Сенатор Тоні Дін назвав голосування історичним. За його словами, влада тепер може розпочати освітню кампанію про шкоду канабісу. Нові правила вступлять в силу в протягом 8-12 тижнів.

Згідно із законом, громадянам дозволять мати до 30 г канабісу, вирощувати вдома до чотирьох кущів цієї рослини або купувати продукт у спеціалізованих продавців.

Пропонується встановити мінімальний вік 18 років для бажаючих придбати або виростити марихуану для особистого використання.

"Нашим дітям було дуже легко отримати доступ до марихуани, а криміналітету – заробляти на її збуті. Сьогодні ми змінили це. Наш план щодо легалізації та регулювання марихуани тільки що отримав схвалення Сенату", – написав у Twitter президент Канади Джастін Трюдо.