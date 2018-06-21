В Алжирі відключають інтернет на час іспитів у школах (відео)

Хоча влада і не хотіла вживати подібних заходів, вона не могла пасивно спостерігати за тим, як інформація про екзаменаційні питання просочується в інтернет.

Влада Алжиру відключає інтернет по всій країні на час шкільних іспитів. Таким чином вона сподівається не допустити списування відповідей.

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Доступ до інтернету, в тому числі і з мобільного зв'язку, буде відключатися через годину після початку кожного випускного іспиту в середніх школах, щоб учні не могли підглядати відповіді і не могли повідомляти іншим про питання, передає Бі-бі-сі.

Рішення про відключення інтернету ухвалено після того, як в 2016 році екзаменаційні питання з'явилися в мережі під час самих іспитів і навіть до їх початку.

У минулому році влада звернулася до провайдерів з проханням обмежити доступ до соцмереж під час екзаменаційного періоду, але цього виявилося недостатньо.

Міністр освіти Алжиру Нурія Бенгабрит сказала в інтерв'ю газеті "Аннахар", що "Фейсбук" буде заблоковано по всій країні на весь період іспитів.

За її словами, хоча влада і не хотіла вживати подібних заходів, вона не могла пасивно спостерігати за тим, як інформація про екзаменаційні питаннях просочується в інтернет.

Крім того, всі пристрої з доступом до інтернету, які належать як учням, так і викладачам, заборонено вносити до 2 тис. залів, де проходять іспити. При вході в кожну встановлені металошукачі.

Нурія Бенгабрит також сказала, що в друкарнях, де роздруковуються екзаменаційні бюлетені, встановлені глушники мобільних телефонів і камери спостереження.

До 25 червня іспити в Алжирі складатимуть понад 700 тис. школярів. Результати будуть оголошені після 22 липня.