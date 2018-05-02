"Вони хочуть заблокувати наше майбутнє" - західні ЗМІ відреагували на протести в Москві

Тисячі людей вийшли на вулиці, протестуючи проти дій кремлівського інтернет-цербера.

Демонстрація в Москві проти спроб російської влади заблокувати месенджер Telegram моментально перетворилася на акцію протесту проти президента Володимира Путіна з тисячами учасників, які скандували гасла проти заборонних заходів Кремля.

Читайте також"Геть царя": тисячі москвичів вийшли на мітинг проти блокування Telegram (відео)

Ключовою вимогою акції з хештегом #DigitalResistance була свобода російського інтернету від державної цензури, пише The New York Times, переклад статті якої опублікував "Главред".

"Ви вірите, що Путін знає про блокування Telegram? Він винен у блокуванні Telegram?", - запитав один з виступаючих, головний редактор Mediazona Сергій Смирнов. Юрба відповіла гучним "так!" на обидва питання.

"Telegram - це тільки перший крок, - продовжував Смирнов. - Якщо вони заблокують Telegram, то далі буде ще гірше. Вони будуть блокувати взагалі все. Вони хочуть заблокувати наше майбутнє і майбутнє наших дітей".

Мітинг пройшов через два тижні після того, як офіційний інтернет-цербер Роскомнагляд почав свої незграбні дії, намагаючись закрити Telegram, заблокувавши, за даними регулятора, близько 18 млн IP-адрес. ФСБ, наступник КДБ, звернулася до суду, вимагаючи заблокувати програму після того, як російська творець Telegram Павло Дуров відмовився надати Службі ключі шифрування. ФСБ заявила, що повинна мати можливість читати повідомлення для запобігання терористичних атак.

Спроба закрити Telegram поламала роботу безлічі інших сайтів, включаючи деякі топи на кшталт "Яндекса" і "Вконтакте" – російських еквівалентів Google і Facebook. І хоч поломки були короткими, дані компанії не приховували своєї досади.

"Ми не вважаємо цю ситуацію прийнятною. Російський ринок може розвиватися тільки в умовах відкритої конкуренції", - зазначив "Яндекс" в своїй заяві. Зусилля Роскомнагляду викликали гнів і розчарування далеко за межами звичних прихильників політичної опозиції, особливо в діловому секторі, де супутній збиток, як і раніше завдає шкоди і у підсумкових звітах. У Twitter і в інших місцях з'явилося безліч скарг на те, що уряд "зламав інтернет".

"Велика кількість людей знають про ситуацію, і вона їх не влаштовує", - сказав Микита Ліхачов, головний редактор TJournal, сайту, присвяченого інтернет-культурі, технологіям та політиці.

"Весь сенс у тому, що інтернет порушений в Росії, полягає в тому, що ми не знаємо, що відбувається, і чи може воно бути виправлено взагалі", - сказав Ліхачов. За його словами, без публічної підзвітності ніхто не має ніякого реального уявлення про масштаби схлопування [інтернету]. "Весь сенс в тому, що в Росії інтернет ламається і ми не знаємо, що відбувається і чи можна взагалі це виправити", - сказав Ліхачов.

Безліч людей, які грають в онлайн-ігри або користуються спеціалізованими сервісами і, як правило, аполітичні, сказав Ліхачов, раптом усвідомили, як сильно уряд може вплинути на їхнє повсякденне життя. "Вони почали ставити питання про те, що відбувається", - сказав він.

На мітингу, який пройшов мирно, один розфарбований вручну знак відобразив цей настрій: "Настільки погано, що навіть інтроверти тут". Про арешти не повідомлялося.

Мітинг, організованого невеликою лібертаріанською партією Росії, мав офіційний дозвіл - часто ознака того, що уряд знає, що широке коло населення злиться. У списку спікерів був активіст по боротьбі з корупцією Олексій Навальний. Він очолював скандування "Геть царя!" і закликав людей продовжувати боротися з цензурою на мітингу 5 травня, коли по всій країні відбудуться протести проти інавгурації Путіна на четвертий термін.

Різні оратори і демонстранти заявили, що вони ніколи раніше не були на будь-яких публічних демонстраціях. 34-річний Олександр Горник, розробник ПЗ, сказав, що багато інструментів, які його співробітники використовують для роботи, такі як Slack, Pipedrive і Tralier, тепер недоступні. За його словами, для створення високоякісного програмного забезпечення, яке може конкурувати у всьому світі, Росія повинна бути підключена до світу. "Мова йде не тільки про Telegram, це спроба ізолювати російський сегмент інтернету", - сказав Горник.

Незважаючи на всю увагу, яка приділяється російським хакерам і іншим експертам у сфері інтернету, програмісти Роскомнагляду не змогли впоратися зі складним процесом закриття програми з міжнародним охопленням. Павло Дуров, який залишив Росію після "віджимання" в нього "Вконтакте" в 2014 році, створив незліченну кількість додаткових IP-адрес, щоб перешкодити зусиллям з блокування Telegram. Близько 13 млн росіян входять в число 200 млн користувачів по всьому світу, і багато хто в Росії все ще можеь отримати доступ до сайту. Дуров заохочував демонстрантів здалеку серією постів в "Вконтакте".

"Росія знаходиться на роздоріжжі - повномасштабна цензура ще не введена. Якщо не будуть вжиті заходи, Росія втратить Telegram і інші популярні сервіси", - написав він в одному з постів. Під сонячним небом на початку дня він знову відправив лист: "Тисячі молодих і прогресивних людей в цей момент виступають у Москві на захист Інтернету. Це безпрецедентно".

В останні місяці адміністрація Путіна, зокрема МЗС, неодноразово звинувачувала Захід в "русофобії" через санкції і загального кислого настрою по відношенню до Росії. Один з організаторів мітингу звалив це звинувачення на голову Кремля, сказавши демонстрантам, що русофобами, які бояться російського народу, є різні політики і бюрократи, які закривають інтернет. Він почав вигукувати імена причетних до цих заходів, і натовп слідом за кожним ім'ям скандував "Русофоб". Багато демонстрантів запускали паперові літачки, символ Telegram, які ширяли над головами натовпу.

Багатотисячна явка була особливо помітна в той понеділок, коли почалася тижнева відпустка, коли москвичі натовпами роз'їжджаються з міста по країні, чи за кордон. Поліна Олійник, 17 років, і Поліна Булах, 16 років, дві студентки, сказали, що це була перша демонстрація, на якій вони коли-небудь були присутні. "Молоді люди у віці від 15 до 30 років дуже засмучені цим", - сказала Олійник. "Росія повинна бути демократичною країною, вільною від цензури. Ось чому ми прийшли".