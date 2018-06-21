Магістраль через хмарочос та дороги-спагетті: ТОП-5 найбожевільніших дорожніх розв'язок світу (відео)
З кожним днем автомобілів більшає, і доводиться будувати все нові і нові дороги. Деякі з них виглядають, як кадри з фантастичного фільму. Далі - ТОП-5 найзаплутаніших розв’язок світу. Підбірка вийшла не до кінця об'єктивною, бо ми вирішили до неї включити і найскладніші київські розв'язки.
Транспортна розв'язка у Лос-Анджелесі
Розв'язка імені Гаррі Преджерсона є найскладнішою у Каліфорнії. Цей клубок з автомобільних доріг складається з колій метрополітену, шосе для пасажирського транспорту та транзитної дороги.
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Перехрестя Спагетті
Перехрестя під назвою Спагетті, побудоване у 1972 році, є найскладнішою розв'язкою у Великобританії. 6-рівнева дорога має 18 напрямків руху і нагадує спагетті на тарілці, звідси й така назва.
Розв’язка на мосту Нанпу
Міст Нанпу через річку Хуангпу є одним з головних мостів у китайському Шанхаї. Загальна довжина моста – 8346 метрів. Щодня тут проїжджають близько 120 тисяч автомобілів.
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Петля Хігасі Осака
Японська багаторівнева розв’язка Хігасі Осака є одним із найскладніших перехресть у світі. Одна з магістралей розв’язки навіть проходить через хмарочос.
Найскладніші автомобільні розв’язки Києва
Звісно, столичні розв’язки поступаються наймасштабнішим на планеті. Проте є у столиці місця, де автомобілістам доволі просто заплутатися. Найскладнішими у Києві вважаються розв’язки біля мосту Патона та на Видубичах. Навіть досвідчені водії називають ці місця найважчими у столиці для орієнтування.
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