Папа Римський прибув до Женеви

16:52, 21 червня 2018
Світ
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Папа Римський Франциск \ REUTERS

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Одноденний візит понтифіка покликаний підкреслити важливість спільної молитви та труди християн, передає Голос Америки.

Франциск стане третім папою, який відвідав Всесвітню раду церков (ВРЦ), яка цього року відзначає 70-ту річницю свого створення.

Франциск був удостоєний урочистої зустрічі в аеропорту Женеви, яку також називають Містом Кальвіна.

ВРЦ об'єднує 350 церков з метою продемонструвати єдність християнської віри, однак Римо-католицька церква не є членом цієї організації.

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Теги: #візит#Папа Римський#Женева