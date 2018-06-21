Папа Римський прибув до Женеви

Він стане третім понтифіком, який відвідав Всесвітню раду церков за 70-річну історію цієї організації.

Папа Римський Франциск прибув до Женеви – одне з перших міст, які сприйняли протестантську Реформацію. Читайте такожПапа Римський повінчав членів екіпажу під час польоту (фото, відео) Одноденний візит понтифіка покликаний підкреслити важливість спільної молитви та труди християн, передає Голос Америки. Франциск стане третім папою, який відвідав Всесвітню раду церков (ВРЦ), яка цього року відзначає 70-ту річницю свого створення. Франциск був удостоєний урочистої зустрічі в аеропорту Женеви, яку також називають Містом Кальвіна. ВРЦ об'єднує 350 церков з метою продемонструвати єдність християнської віри, однак Римо-католицька церква не є членом цієї організації.

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