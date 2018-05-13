Папа Римський продав свій суперкар Lamborghini за 715 тисяч євро
13:33, 13 травня 2018Світ
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Усі кошти від продажу суперкара передадуть благодійним організаціям.
Усі кошти від продажу суперкара передадуть благодійним організаціям / фото motor1
Папа Римський Франциск на аукціоні Sotheby`s у Монако продав свій Lamborghini Huracan RWD Coupe за 715 тисяч євро.
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Про це повідомляє Motor1.
"Lamborghini Huracan RWD Coupe був проданий за 715 тисяч євро на аукціоні Sotheby`s на форумі Грімалді у Монте Карло", - йдеться у повідомленні.
Усі кошти передадуть благодійним організаціям.
фото motor1
Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2017 року компанія Lamborghini подарувала Папі Римському Франциску автомобіль Lamborghini Huracаn. У майбутньому його планували продати на аукціоні і спрямувати отримані кошти на благодійність.
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