Папа Римський продав свій суперкар Lamborghini за 715 тисяч євро

Усі кошти від продажу суперкара передадуть благодійним організаціям.

Папа Римський Франциск на аукціоні Sotheby`s у Монако продав свій Lamborghini Huracan RWD Coupe за 715 тисяч євро.

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Про це повідомляє Motor1.

"Lamborghini Huracan RWD Coupe був проданий за 715 тисяч євро на аукціоні Sotheby`s на форумі Грімалді у Монте Карло", - йдеться у повідомленні.

Усі кошти передадуть благодійним організаціям.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2017 року компанія Lamborghini подарувала Папі Римському Франциску автомобіль Lamborghini Huracаn. У майбутньому його планували продати на аукціоні і спрямувати отримані кошти на благодійність.