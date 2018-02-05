Історичний візит: президент Туреччини вперше за 59 років їде у Ватикан (фоторепортаж)

Відносини між Туреччиною і Ватиканом загострилися в червні 2016 року, коли папа Франциск висловився про масові вбивства вірмен в Першій світовій війні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з Папою Римським Франциском, що стане першим державним візитом турецького лідера до Ватикану за останні 59 років.

Читайте такожЕрдоган оголосив про наступ турецьких військ на місто АфрінУ канцелярії Ердогана повідомили, що під час зустрічі йтиметься про статус Єрусалима, турецько-ватиканські відносини, Сирію, кризу біженців, тероризм, ксено- та ісламофобію, передає радіо Свобода.

Італійська влада ввела заборону на протести в центрі Рима під час візиту Ердогана, і близько 3,5 тис. поліцейських вийшли на вулиці для охорони порядку.

Папа Франциск та Ердоган востаннє зустрічалися в 2014 році під час візиту понтифіка до Туреччини. Вони також мали телефонну бесіду наприкінці грудня 2017 року.

Відносини між Туреччиною і Ватиканом загострилися з червня 2016 року, коли папа Франциск заявив про масові вбивства вірмен в Першій світовій війні османськими військами, назвавши це «геноцидом».

Анкара відкидає використання терміну «геноцид» для означення таких вбивств і назвала тодішні висловлювання голови Римо-католицької церкви поширенням «неправди і наклепу».