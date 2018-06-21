В ООН висловили співчуття у зв'язку з легалізацією марихуани в Канаді

У відомстві також наголосили, що дане рішення суперечить положенням конвенцій про контроль над наркотиками і підриває міжнародно-правові рамки контролю над наркотиками.

Управління ООН з наркотиків і злочинності прокоментувало легалізацію марихуани в Канаді. Про це повідомляється на сайті відомства.

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«УНП ООН висловлює жаль у зв'язку з рішенням влади Канади про легалізацію марихуани в країні», — йдеться в повідомленні.

У відомстві також наголосили, що дане рішення суперечить положенням конвенцій про контроль над наркотиками і підриває міжнародно-правові рамки контролю над наркотиками.

Раніше повідомлялося, що влада Канади прийняли законопроект про легалізацію марихуани.

В сенаті країни заявили, що легалізація марихуани є «сміливим кроком» і говорить про зміни в соціальній політиці.