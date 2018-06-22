Окрема музична епоха: вініловій платівці виповнилося 70 років (відео)

На думку музикантів та діджеїв, вініл має особливе звучання, яке неможливо замінити цифрою.

Вініловій платівці виповнюється 70 років. У 1948 році компанія Columbia Records випустила першу довгограючу платівку, яка мала діаметр 30 см (12 дюймів), що стало стандартом розміру платівок. Поява довгограючого вінілу дозволила меломанам насолоджуватися значно якіснішим звучанням. До того ж, музику можна було слухати не кілька хвилин, а майже півгодини.

Здавалося б, цифрові технології сьогодні мали б повністю витіснити вініл. Однак впродовж останніх років платівки стають все популярнішими. На думку музикантів та діджеїв, вініл має особливе звучання, яке неможливо замінити цифрою.

Чи не найбільше любителів вінілу у Британії. Минулого року там було продано 4,1 мільйонів вінілових платівок. Найширше розійшлася платівка виконавця Еда Ширана під назвою "Divide".

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А от українські меломани надають перевагу саме вітчизняним виконавцям. У 2017 році найбільшою популярністю користувалися платівки українського гурту ONUKA. А вже за нею – іноземні виконавці: Benjamin Clementine, Depeche Mode, Radiohead.