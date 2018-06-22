Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з Придністров'я

20:38, 22 червня 2018
Світ
19 0
Ілюстрація \ REUTERS

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликала Російську Федерацію вивести війська з Придністровського регіону Молдови.

Читайте такожРосія оголосила себе "гарантом стабільності" Придністров'я і відмовилася виводити війська

Про це йдеться у коментарі Постійного представника України при ООН Володимира Єльченка у зв’язку із схваленням резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо виведення іноземних військ з території Молдови.

"Україна як один із співавторів вітає схвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН про повне та безумовне виведення іноземних військ з території Республіки Молдова", - заявляє Єльченко.

У цьому зв'язку дипломат наголошує: "Йдеться про вимогу до Росії вивести її війська з регіону Придністров’я, які знаходяться там без дозволу офіційної влади та всупереч конституції Молдови".

При цьому, він звернувся до російської влади з вимогою негайного виконання ухваленої резолюції.

"Закликаємо РФ до негайної імплементації схваленої резолюції, а також виконання інших міжнародних зобов’язань у рамках придністровського врегулювання", - наголосив Єльченко.

Посол заявив, що українська сторона послідовно виступає за відновлення суверенітету і територіальної цілісності Молдови, а також рішуче засуджує агресивну політику Росії стосовно її сусідів.

"Україні як нікому іншому добре відомі ведмежі обійми «руского міра», який окупував Крим і Донбас", - підкреслив дипломат.

"Важливим є те, що Генеральна Асамблея, попри відчайдушні спроби російської сторони заблокувати проект резолюції, в черговий раз підтвердила порушення РФ Статуту ООН та інших норм міжнародного права. Це сприятиме притягненню кремлівського режиму до відповідальності за скоєні злочини не лише в Молдові, а й в Україні та інших частинах світу", - висловлює переконання Єльченко.

"Зі свого боку, разом з партнерами ми будемо продовжувати активно використовувати інструменти ООН з метою просування інтересів України, насамперед деокупації Криму та протидії збройній агресії Росії на Донбасі", - заявив посол.

Як повідомляв УНІАН, Україна готова надати територію для виведення російських військ із Придністров’я, але Російська Федерація не демонструє готовності їх виводити.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ООН#Росія#Придністров'я