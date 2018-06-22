Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з Придністров'я

Українські дипломати закликають Росію виконати вимогу Генасамблеї ООН.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликала Російську Федерацію вивести війська з Придністровського регіону Молдови.

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Про це йдеться у коментарі Постійного представника України при ООН Володимира Єльченка у зв’язку із схваленням резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо виведення іноземних військ з території Молдови.

"Україна як один із співавторів вітає схвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН про повне та безумовне виведення іноземних військ з території Республіки Молдова", - заявляє Єльченко.

У цьому зв'язку дипломат наголошує: "Йдеться про вимогу до Росії вивести її війська з регіону Придністров’я, які знаходяться там без дозволу офіційної влади та всупереч конституції Молдови".

При цьому, він звернувся до російської влади з вимогою негайного виконання ухваленої резолюції.

"Закликаємо РФ до негайної імплементації схваленої резолюції, а також виконання інших міжнародних зобов’язань у рамках придністровського врегулювання", - наголосив Єльченко.

Посол заявив, що українська сторона послідовно виступає за відновлення суверенітету і територіальної цілісності Молдови, а також рішуче засуджує агресивну політику Росії стосовно її сусідів.

"Україні як нікому іншому добре відомі ведмежі обійми «руского міра», який окупував Крим і Донбас", - підкреслив дипломат.

"Важливим є те, що Генеральна Асамблея, попри відчайдушні спроби російської сторони заблокувати проект резолюції, в черговий раз підтвердила порушення РФ Статуту ООН та інших норм міжнародного права. Це сприятиме притягненню кремлівського режиму до відповідальності за скоєні злочини не лише в Молдові, а й в Україні та інших частинах світу", - висловлює переконання Єльченко.

"Зі свого боку, разом з партнерами ми будемо продовжувати активно використовувати інструменти ООН з метою просування інтересів України, насамперед деокупації Криму та протидії збройній агресії Росії на Донбасі", - заявив посол.

Як повідомляв УНІАН, Україна готова надати територію для виведення російських військ із Придністров’я, але Російська Федерація не демонструє готовності їх виводити.