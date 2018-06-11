В Берліні "нормандська четвірка" спробує домовитися про негайне припинення вогню на Донбасі - МЗС
У Берліні глави зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" спробують домовитися про негайне припинення вогню на сході України.
Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС України, 11 червня в Берліні проходять переговори глав зовнішньополітичних відомств України, ФРН, Франції та РФ.
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"На порядку денному засідання - обговорення стану виконання Мінських домовленостей, зокрема негайне досягнення припинення вогню та деескалація. Важливою темою у цьому зв'язку стане обговорення розміщення на Донбасі миротворців ООН", - йдеться в повідомленні.
"Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порушить також питання негайного звільнення політичних в'язнів та заручників, які незаконно утримуються в Росії та на окупованих нею територіях", - наголосили в МЗС.
Як повідомляв УНІАН, у Берліні розпочалися переговори глав МЗС "нормандської четвірки". Участь у переговорах беруть міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Німеччини - Гайко Маас, Франції - Жан-Ів Ле Дріан та Росії - Сергій Лавров.
Лавров повідомив, що вимагатиме відведення військ та озброєнь біля Станиці Луганської та імплементації "формули Штайнмаєра".
Маас наголосив, що Україна і Росія мають значні розбіжності в багатьох питаннях щодо врегулювання ситуації на Донбасі.