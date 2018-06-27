Американка, яка передала журналісту секретну доповідь про втручання РФ у вибори в США, визнала провину: тепер їй загрожує не 10 років в'язниці, а п'ять

Дівчині загрожувало до десяти років в'язниці, але після визнання прокурор заявив, що буде наполягати на більш м'якому покаранні.

Обвинувачена у розголошенні секретної доповіді Агентства національної безпеки (АНБ) США екс-співробітниця компанії Pluribus International, що виконує контракти для Пентагону, 26-річна Ріаліті Лі Віннер визнала свою провину в суді 26 червня.

Як передає РБК, таким чином Віннер пішла на угоду зі слідством. Дівчині загрожувало до десяти років в'язниці, але після визнання прокурор заявив, що не буде наполягати на більш серйозному покаранні, ніж п'ять років і три місяці позбавлення волі і ще три роки перебування під особливим наглядом після звільнення.

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Про витік стало відомо влітку 2017 року, після того як американський журналіст звернувся до АНБ і попросив прокоментувати документ, надавши відомству його копію. Після цього Віннер була заарештована. На допиті вона повідомила, що роздрукувала секретну доповідь, винесла її з офісу і передала журналістам видання The Intercept. У доповіді стверджувалося, що російські спецслужби, зокрема Головне розвідувальне управління (ГРУ), проводили кібератаки на постачальників програмного забезпечення виборчих дільниць на виборах президента США і розіслали понад 120 фальшивих електронних листів з вірусами.

За інформацією ФБР, Віннер на допиті визнала, що передані ЗМІ дані могли зашкодити американським інтересам і використовуватися іншими країнами. При цьому Віннер була однією з шести співробітників фірми, які роздрукували доповідь.

Як повідомляв УНІАН, раніше скандальні збирачі даних долучилися до кампанії з переобрання Трампа.