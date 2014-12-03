У РФ обіцяють вживати заходів через зміцнення НАТО на сході

Вони будуть засновані на діях альянсу, заявив постпред Росії при НАТО Олександр Грушко, повідомляє РИА Новости.

"Заходи вже вживаються, і вони будуть застосовуватися. Вони будуть чітко вивірені і засновані на аналізі того, що робить НАТО в цьому регіоні", - сказав Олександр Грушко.

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Він зазначив, що "ніяких реальних причин розгортати додаткові натовські сили на цих територіях, суттєво посилювати військові угрупування і підвищувати щільність навчань не існує".

На думку постпреда, "НАТО активно використовує кризу в Україні в якості ідеологічного обгрунтування, щоб реанімувати альянс, довести його затребуваність у нових умовах безпеки і домогтися посилення військової активності та підвищення військових витрат".

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що НАТО збереже посилену присутність на східному кордоні.