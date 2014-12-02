НАТО запускає роботу п'яти трастових фондів для допомоги Україні

Про це повідомив у Брюсселі генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, уточнивши, що фонди вже почали працювати.

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Генсек НАТО нагадав, що рішення про створення для України трастових фондів було прийняте на саміті НАТО в Уельсі. "Ми домовилися заснувати 4 трастових фонди для України, і сьогодні ці 4 фонди вже запрацювали. Вони стосуються різних сфер - логістики, командного контролю, кібербезпеки і перепідготовки колишніх військових. Ми також нещодавно заснували 5-й фонд, щоб допомогти реабілітації поранених військових", - сказав Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що ці трастові фонди є "конкретним сигналом підтримки НАТО, і вони допоможуть Україні зробити власні збройні сили більш прозорими і ефективними".